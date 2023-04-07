Ateş Kuşları son bölüm izle! Ateş Kuşları ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran duygu yüklü dizisi Ateş Kuşları, 11. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin son bölümünü kaçıranlar detayları araştırmaya başladı Yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları ne zaman, saat kaçta?
"Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman saat kaçta?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 11. bölümü ile ekranlara geliyor. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları dizinin son bölümünü izlemeyi kaçıranlar detayları merak ediyor. İşte, Ateş Kuşları son bölüm izleme ekranı!
ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
"Ateş Kuşları" dizisi her Cuma ATV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
ATEŞ KUŞLARI 10.BÖLÜM CANLI İZLE
Ateş Kuşları 10.bölümü izlemek için tıklayınız.
7 Nisan Ateş Kuşları 11.bölümü izlemek için tıklayınız!
ATEŞ KUŞLARI 11. BÖLÜM KONUSU
ATEŞ KUŞLARI, KOMİSER BARBAROS'LA KARŞI KARŞIYA
Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.
HESAPLAŞMA VAKTİ!
Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini yapar. Ateş Kuşları'nı tutuklar. Şimdi Ateş Kuşları, komiser olan Barbaros Tunalı'nın karşısındadır! Tüm günahlarla hesaplaşma vakti!
KÖKSÜZLER'İN SINAVI
Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir sınav beklemektedir. Ailesine kavuşan Sabit'i Köksüzler nasıl bırakıp gidecek?
ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI
İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)
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