Ateş Kuşları son bölüm izle! Ateş Kuşları ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ATEŞ KUŞLARI 11. BÖLÜM KONUSU

ATEŞ KUŞLARI, KOMİSER BARBAROS'LA KARŞI KARŞIYA

Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.