07 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Ateş Kuşları 11. bölüm canlı izle | Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

Ateş Kuşları 11. bölüm canlı izle | Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 07.04.2023
ABONE OL
Ateş Kuşları 11. bölüm canlı izle | Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

Ateş Kuşları 11. yeni bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları, izleyici ile buluştu. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan dizinin tanıtımına, “Lara Eyüboğlu nerede?” sözleri damga vurdu. Ateş Kuşları 11. bölüm canlı izle…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA