4 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
4 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 4 Nisan Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 4 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi....
4 Nisan Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 4 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
4 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reytingleri birazdan haberimizde yer alacaktır.
3 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
3 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.
AB'de ise listenin ilk sırasında Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.
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- 4 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
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