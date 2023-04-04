04 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm CANLI İZLE | ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm kesintisiz, anlık seyretme ekranı! Cezayir ve ailesini sarsacak...

Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm CANLI İZLE | ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm kesintisiz, anlık seyretme ekranı! Cezayir ve ailesini sarsacak...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
ABONE OL
Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm CANLI İZLE | ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm kesintisiz, anlık seyretme ekranı! Cezayir ve ailesini sarsacak...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin sevenleri heyecan dolu yeni bölüm için araştırmaya başladı. 25. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölümünde neler olacak? İşte canlı izle ekranı!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin sevenleri heyecan dolu yeni bölüm için araştırmaya başladı. 25. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölümünde neler olacak? İşte canlı izle ekranı!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE!

ATV CANLI YAYIN

25. BÖLÜM ÖZETİ

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister.

Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer. Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.

Cezayir'in mecliste aldığı kararlar nelerdir?

Kayıkçı'nın Cezayir ve ailesini sarsacak mesajı nedir?

Leyla, Firuze'nin etrafındaki varlığından kurtulmak için ne yapmayı planlar?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA