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Kuruluş Osman 120. Bölüm full HD tek parça izle! Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı geldi mi?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Kuruluş Osman 120. Bölüm full HD tek parça izle! Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı geldi mi?

Kuruluş Osman dizisinin sevenleri yeni bölüme ilişkin detayları araştırmaya başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi 120. bölümüyle seyircisi ile buluştu. 121. bölüm fragmanı şimdiden araştırılmaya başlandı. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey'in arasındaki ikilinin çatışması nasıl sonuçlandı? Peki Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı geldi mi?

Kuruluş Osman bu akşam izleyicisinin karşısına 120. bölümüyle çıktı. Yeni bölümün ardından diziyi canlı izleyemeyenler ya da tekrar izlemek isteyenler "Kuruluş Osman 120. bölüm tek parça izle" şeklinde araştırmalara başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman destansı anlatımıyla şanlı tarihimizi hem biraz kurgu hem de tarihsel anlatımla izleyicinin beğenisine sunuyor. İşte Kuruluş Osman dizisine ilişkin son gelişmeler...

KURULUŞ OSMAN 120. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin 120. bölümünü tek parça izlemek isteyenler dizi siteye yüklendikten sonra "https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler" linkinden ulaşabilir.

121. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Kuruluş Osman dizinin 121. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimize eklenecektir.

120. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir? Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır.

Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır?

Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır? Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak?

Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur.

Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez.

Ayşe Hatun ise oğlunun geleceğinden endişelidir. Aktemur posta oturacak mıdır? Bengi Hatun'un asıl gayesi nedir?

Yenişehir'e herkesi şaşırtacak biri gelmiştir! Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah.

Gelir gelmez Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşarlar. Cerkutay'a kök söktürecek olan Kara Ebe neler yapacaktır?

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