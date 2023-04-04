Harry Potter dizi mi olacak? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, nereden yayınlanacak?

HARRY POTTER DİZİ Mİ OLUYOR?

Harry Potter evreninde geçen bir dizinin gelebileceği iki yıldır konuşuluyordu. Çıktığı döneme damga vuran Harry Potter filmi dizi olarak sevenleri karşısına çıkacak. Warner Bross'un alt kuruluşu olan HBO Max tarafından ele alınacak olan Harry Potter dizisi, senaryonun kurgulanması halinde kısa süre içerisinde çekilmeye başlanacak.