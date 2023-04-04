Harry Potter dizi mi olacak? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, nereden yayınlanacak?
"Harry Potter dizi mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Harry Potter bir döneme damga vuran bilim kurgu türündeki toplam 8 bölümden oluşan filmdir. Film, yazar J.K. Rowling tarafından kaleme alınan 7 kitaptan sinemaya uyarlandı. Peki, Harry Potter dizi mi olacak? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, nereden yayınlanacak?
"Harry Potter dizi mi olacak? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, nereden yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan seri filmleriyle adından söz ettiren Harry Potter'ın dizi olacağı iddia edildi. Konu hakkında detaylar Harry Potter hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Harry Potter dizi mi olacak? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, nereden yayınlanacak?
HARRY POTTER DİZİ Mİ OLUYOR?
Harry Potter evreninde geçen bir dizinin gelebileceği iki yıldır konuşuluyordu. Çıktığı döneme damga vuran Harry Potter filmi dizi olarak sevenleri karşısına çıkacak. Warner Bross'un alt kuruluşu olan HBO Max tarafından ele alınacak olan Harry Potter dizisi, senaryonun kurgulanması halinde kısa süre içerisinde çekilmeye başlanacak.
HARRY POTTER FİLM SERİSİ DİZİ Mİ YAPILACAK, HANGİ KANALDA?
Harry Potter filmi HBO Max'te yayınlanacak. Bilindiği üzere, kitaplardan uyarlanan filmlerde bazı detaylar göz ardı edilmişti ve kaynak materyallerde yer alan pek çok unsuru seyircilere sunulamamıştı.
Yakında HBO Max'de yayınlanacak olan Harry Potter dizisi, kısaltılan olaylar, karakterler ve diğer unsurları içereceği için büyülü dünyaya farklı bir bakış açısı sunacak.
Harry Potter evreni, son derece başarılı video oyunu Hogwarts Legacy'nin Şubat ayında piyasaya sürülmesi de dâhil olmak üzere inanılmaz derecede popüler olmaya devam ederken, dizisi içinde çıkan haberlerle birlikte serinin hayranları şimdiden heyecanla bekleyişe geçti.
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- Harry Potter dizi mi olacak? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, nereden yayınlanacak?
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