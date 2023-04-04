3 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
TELEVİZYON ahaber.com.tr
3 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 3 Nisan Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 2 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi....
3 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 3 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
3 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje "Yargı" dizisi olurken, 2. sırada ise Teşkilat dizisi yer aldı. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı tüm reyting gruplarında birinci oldu.
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- 3 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
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