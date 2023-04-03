Nihat Hatipoğlu İftar Programı Canlı İzle! ATV iftar programı kesintisiz, şifresiz, full HD canlı seyret!
Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca her akşam ATV ekranlarında olmaya devam ediyor. İftar sofrasında ya da öncesinde hem dini olarak bilgilenmek hem de hoş sohbetine ortak olmak isteyenler Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programının canlı yayın linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte Nihat Hatipoğlu iftar programı canlı izle ekranı haberimizde...
Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca her akşam ATV ekranlarında olmaya devam ediyor. İftar sofrasında ya da öncesinde hem dini olarak bilgilenmek hem de hoş sohbetine ortak olmak isteyenler Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programının canlı yayın linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte Nihat Hatipoğlu iftar programı canlı izle ekranı haberimizde...
NİHAT HATİPOĞLU ATV CANLI İZLE!
PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca her gün saat 19.15'da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?
Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Günümüzde ATV ekranlarında programlarına devam etmektedir.
Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.
Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.
Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.
2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.
Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.
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