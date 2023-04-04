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Gelinim Mutfakta günün yemeği! 4 Nisan Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Gelinim Mutfakta günün yemeği! 4 Nisan Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler, Gaziantep usulü kuru dolma tarifini deneyerek, en yüksek puanı almak için yarıştı. Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında olan kura dolmanın tarifi izleyiciler tarafından araştıırlmaya başlandı. Ramazan ayına girilmesiyle birlikte Gelinim Mutfakta programındaki yemekler daha da ilgi çekiyor. İşte, 4 Nisan Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma tarifi ve yapılışı...

"Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır?" sorusu 4 Nisan itibarıyla sorgulanmaya başladı. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim mutfakta yarışmasında 4 gelin adayı günün yemeği için mutfağa giriyor. Bugün ise günün yemeği Gaziantep usulü kuru dolma oldu. İşte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti Gaziantep usulü kuru dolma tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ: GAZİANTEP USULÜ KURU DOLMA

Malzemeler

12 adet kuru biber

Etli kemik 2 / 3 parça

İç malzemesi:

500 gr orta yağlı kıyma

3 adet kuru soğan

400 gr pirinç

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

7 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı limon tuzu yada yarım limon suyu

Tuz

Sos malzemesi

2-3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5-2 su bardağı sıcak su

Tarifi

Geniş bir tencerede bolca su koyun ve kaynatın, başka bir tencereye yada kaba soğuk su doldurun.

Kaynayan suyun içine kurutulmuş patlıcan ve biberi atın.

1-2 dakika yani patlıcan ve biber yumuşayınca kadar haşlayın.

Kuru malzeme yumuşar yumuşamaz süzgeç yardımıyla kaynayan sudan alıp soğuk suya atın.

Malzemeleriniz soğuyunca süzün.

Pirinçleri 1-2 su yıkayın ve yarım saat kadar ılık suda bekleterek süzün.

Soğanı ve sarımsakları ince ince yemeklik doğrayın.

Pirinç, kıyma, soğan, sarımsak, salça ve geri kalan tüm baharatları geniş bir kapta iyice karıştırın.

Haşladığınız patlıcan ve biberleri hazırladığınız iç harcı ile 1/3 oranında (yani yarısından daha az) doldurun ve ağızlarını sıkarak yapıştırın.

Tencerenizin altına sıyırılmış kemikleri üzerine de kuru dolmaları dizin.

Tereyağını eritin domates salçası, biber salçası, toz şekeri tereyağında kavurun ve sıcak suyu ilave edin.

Hazırladığınız sosu dolmanın üzerine dökün ve yaklaşık 1 saat önce orta sonra da kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.

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