Gelinim Mutfakta günün yemeği! 4 Nisan Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır?

Pirinç, kıyma, soğan, sarımsak, salça ve geri kalan tüm baharatları geniş bir kapta iyice karıştırın.

Haşladığınız patlıcan ve biberleri hazırladığınız iç harcı ile 1/3 oranında (yani yarısından daha az) doldurun ve ağızlarını sıkarak yapıştırın.

Tencerenizin altına sıyırılmış kemikleri üzerine de kuru dolmaları dizin.

Tereyağını eritin domates salçası, biber salçası, toz şekeri tereyağında kavurun ve sıcak suyu ilave edin.

Hazırladığınız sosu dolmanın üzerine dökün ve yaklaşık 1 saat önce orta sonra da kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.