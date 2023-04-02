Kardeşlerim’e İspanya’da büyük ilgi! Dizinin yıldızlarına davet yağıyor





BİRİ DUR DESİN!

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. 2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Ulusoy değişimi sürüyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden ünlü manken aşırı zayıflamıştı. Ulusoy, sıkıntılı dönemlerden kurtulmak adına son olarak soluğu bir güzellik merkezinde aldı. Yüzüne işlemler yaptıran mankenin son hali takipçilerini üzdü. Takipçileri, yüzündeki değişim ile dikkat çeken ünlü mankeni yorum yağmuruna tuttu. Ünlü mankenin son haline sosyal medyada; 'İnsan bunu kendine neden yapar?', 'Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?', 'Hiç iyi görünmüyorsunuz', 'Lütfen biri size dur desin' gibi yorumlar yapıldı.