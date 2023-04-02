Kardeşlerim’e İspanya'da büyük ilgi! Dizinin yıldızlarına davet yağıyor
Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. İspanya’da da büyük ilgi görmeye devam eden yapımın yıldızlarına davet yağdı.
ATV Distribution'ın satışını gerçekleştirdiği, Hermanos adıyla yayınlandığı Antena 3 kanalında da inanılmaz bir başarı yakalayan dizinin oyuncuları ülkeye pek çok davet alıyor. "Kardeşlerim"in bu başarısı için İspanya'ya son ziyareti ise dizide Ömer karakterine hayat veren sevilen oyuncu Yiğit Koçak gerçekleştirdi.
HAYRANLARI İLE BULUŞTU!
Yiğit Koçak, dizinin başarısını şöyle anlattı; "Sette artık aile gibiyiz. Bu bizim için sadece iş değil, Eren kardeşler gerçek bir aile." İspanya'yı ve İspanyolcayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu etkinlik sonrası Madrid'i gezdi. Yakışıklı oyuncuya sokakta da ilgi büyüktü.
MODANIN YAŞI: 106
Modanın kutsal kitabı olarak görülen Vogue'un Filipinler'deki güzellik temalı son sayısında, 106 yaşındaki dövme sanatçısı Apo Whang- Od'a yer verdi. "Batok" denen yerli dövme sanatını uygulayan son insanlardan biri olan Whang-Od'a "Mambabatok" deniyor. 106 yaşındaki sanatçı aynı zamanda bugüne kadar herhangi bir Vogue kapağında yer alan en yaşlı kişi olarak da kayıtlara geçti.
SAHİL TURU
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün file bekçisi Volkan Babacan ile spiker eşi Hilal Özdemir, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Sabah yürüyüşlerini düzenli olarak yapan Babacan ve Özdemir, sahil hattında tur attı.
HER TÜRLÜ MUTLU
Birand Tunca, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. İş toplantısından çıktığını söyleyen Tunca, "Görüşmeden çıktım. Hayatım çok güzel gidiyor" dedi. Televizyona dizi yapmak istediğini dile getiren oyuncu, "Kendimi rahat ifade edebileceğim bir proje arayışındayım"
BİRİ DUR DESİN!
Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. 2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Ulusoy değişimi sürüyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden ünlü manken aşırı zayıflamıştı. Ulusoy, sıkıntılı dönemlerden kurtulmak adına son olarak soluğu bir güzellik merkezinde aldı. Yüzüne işlemler yaptıran mankenin son hali takipçilerini üzdü. Takipçileri, yüzündeki değişim ile dikkat çeken ünlü mankeni yorum yağmuruna tuttu. Ünlü mankenin son haline sosyal medyada; 'İnsan bunu kendine neden yapar?', 'Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?', 'Hiç iyi görünmüyorsunuz', 'Lütfen biri size dur desin' gibi yorumlar yapıldı.
YİNE ÇOK RAHAT
Duman grubu solisti Kaan Tangöze, önceki gün kızı İlayda'yla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Kızı ile mağazaları gezen rockçı, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kızı İlayda ile bir mücevher mağazasına giren Tangöze, kızının mücevherlere ilgisi karşısında gülmekten kendini alamadı. Mağaza çıkışı kendisine yöneltilen sorulara yine cevap vermeyen Tangöze'nın yırtık ayakkabıları gözlerden kaçmadı. Son zamanlarda giyim konusunda bir hayli eleştirilen Tangöze'nin yırtık ayakkabılar ile Nişantaşı'nda gezmesi dikkat geçti.
ÖZEL DUYGU
Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarına poz verdikten sonra soruları yanıtlayan Şaşmaz, başrolünü Hande Doğandemir ile paylaştığı ve geçtiğimiz haftalarda prömiyeri gerçekleşen "Eksik" adlı tiyatro oyununun gelirini depremzedelere bağışlandığını duyurmuştu. Yakışıklı oyuncu, konuyla ilgili, "İlk oyunumuzun bütün gelirini depremzedelere bağışladık. Çok değerliydi benim için... Emeğimizin karşılığının güzel yerlere gitmesi çok özel bir duyguydu" dedi.
YARDIMA DEVAM
Enis Arıkan, önceki gece Kuruçeşme'de görüntülendi. Yemek yemeye geldiğini söyleyen Arıkan, yaşanan deprem felaketi ile ilgili ise, "Herkesin yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım da elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.
AKŞAM GEZMESİ
Pelin Akil ve Anıl Altan, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekandaydı. Çıkışta araçlarının içinde görüntülenen Pelin Akil ve Anıl Altan, "Kolay gelsin... Çocukları evde bıraktık, şimdide eve gidiyoruz" diye konuştular. Çift, daha sonra oradan ayrılarak hızlıca evinin yolunu tuttu.
MUTLULUK POZU
Oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık sevgilisi Eda Gürkaynak, önceki gün aşka geldi! Tatilde keyifli vakit geçiren çiftin mutluluk pozları görenleri imrendirdi. Öte yandan Eda Gürkaynak, geçtiğimiz aylarda oyunculuk dersleri almaya başladığını söyledi. Bu süreçte sevgilisinin kendisine destek olduğunu dile getirdi.
ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Okan Kurt önceki gün Maslak'ta bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş esnasında mağaza görevlileri ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Kurt, giyimden elektronik eşyaya kadar birçok mağazayı gezerek alışverişini tamamladı. Objektiflere de keyifli pozlar veren Okan Kurt, alışveriş merkezinden ayrıldı.
MÜZİĞİN SİMGESİ!
Simge, dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, şimdi de "Harcandıkça" adını verdiği yeni şarkısıyla adından söz ettiriyor. Söz ve müziği Onur Özdemir'e düzenlemesi Ozan Bayraşa 'ya ait Simge'nin yeni şarkısı "Harcandıkça"nın klibini ve fotoğraflarını Seçkin Süngüç çekti. Tüm dijital platformlarda yer alan yeni şarkısı oldukça beğenildi.
FIRSATÇILARA İZİN YOK!
Kirasını eksik ödediği iddiasıyla ev sahibiyle mahkemelik olan Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu. Ev sahibinin 10.500 TL olan kirayı 55 bin TL'ye çıkarmak istediğini söyleyen Karadağlı, "Kiramı ilk günden beri gününde yatırırım. Fırsatçı ev sahiplerine örnek teşkil etmesi için hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.
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