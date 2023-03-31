Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pelin'den sonra Suna şoku...
"Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı dizinin hemen ardından araştırılıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını dizisinin 27.bölüm fragmanı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda bu hafta da heyecanlı sahneleriyle ekranlara geldi. Dizide, Ferit ise aşkını bir kez daha Seyran'a ilan ederken, Pelin ve annesine kendisinden uzak durmalarını söylüyor. Peki, Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran ve Ferit'i bu sefer hangi sürpriz bekliyor?
YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?
Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyran, Ferit'i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır.
Zerrin, istediği gerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kazımlar iftarda Korhanların misafiri olurlar.
Masada Suna ve Saffet'in durumu da konuşulunca Ferit teknede Saffet'le bir görüşme daha yapmaları için Kazım'dan onay alır.
İşlerin ilerlemesi Suna'yı da Abidin'i de kahrederken Abidin Suna'ya bir teklif yapar.
Zerrin'in yeni hamlesi Seyran'ı tedirgin edince, önlemini kimsenin beklemediği şekilde alır.
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- Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pelin'den sonra Suna şoku...
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