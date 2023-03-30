Survivor Kardelen neden yok, elendi mi? 2023 Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl?

Kardelen Survivor tanıtım videosunda şu sözlerle iddasını ortaya koydu:

"Hayat istediklerine göre değil, inandıklarına göre şekillenir. Çocukluğumdan bu yana hep büyük hayaller kurdum ve onlara ulaşmak için çok çalıştım. Her zaman emeklerimin karşılığını bir gün alacağıma inandım. Başarı bir yolculuk, bu yolda düşmek de var kalkmak da. İstediğiniz her neyse savaşmaktan vazgeçmeyin.

Verdiğin sessiz savaşlar için, Kendi elinden tutup kendini kaldırdığın için, Kalbinle yaptıkların için, Başkalarının çizdiği sınırlarda yürümeyip, kendi hikayenin kahramanı olduğun için, Kendine sımsıkı sarılıp yoluna devam ettiğin için; GURUR DUY! Bekle beni #survivor "ZOR ŞARTLAR GÜÇLÜ İNSANLAR YETİŞTİRİR" gücüme güç katmaya geliyorum."