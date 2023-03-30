Survivor Kardelen neden yok, elendi mi? 2023 Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl?
Survivor 2023 yarışmacılarından Kardelen'in sağlık durumu yaşadığı kazanın ardından merak konusu oldu. Parkurda yaşanan talihsiz kaza sonrası Survivor Kardelen'in yarışmaya devam edip, etmeyeceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Murat Ceylan Kardelen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte, Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Kardelen Kalender'in son durumu.
"Survivor Kardelen yarışmadan ayrıldı mı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Ödül oyunu sırasında gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Kardelen sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sunucu Murat Ceylan Kardelen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Survivor Kardelen neden yok, elendi mi? İşte, ayrıntılar...
SURVİVOR KARDELEN NEDEN YOK?
Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 53. bölümünde yürekleri ağza getiren anlar yaşanıyor. Ödül oyununda kıyasıya mücadele eden Kardelen sakatlanıyor. "Dizim döndü" diyerek acı içinde kıvranan Kardelen, oyun alanında yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor.
SURVİVOR KARDELEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Murat Ceylan şunları söyledi; Arkadaşlar maalesef üzücü istemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. İstemediğimiz talihsiz bir durum başına geldi Kardelen'in. Tam yarışırken dış kısımda Kardelen'in patellası döndü çıktı.
Kendisi bunu yerine taktı çok zor bir şeyi başardı. Ama doktorumuz hemen müdahale etti. Şuan ambulansla hastaneye gitti. Görüntülemeye alınacak Kardelen'in sonucu bizimle paylaşılacak doktorumuz tarafından. Gelecek güzel haberi merak ediyoruz.
SURVİVOR KARDELEN KALENDER KİMDİR?
Survivor gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender sporcu kimliğiyle dikkat çekti. Survivor Kardelen İstanbul'da yaşıyor. Nişantaşı Üniversitesi Fitness Uzmanlık bölümünden mezun olan Kardelen fitness ve pilates antrenörü.
Sosyal medyasında sağlıklı yaşam paylaşımları yapan Survivor Kardelen fit görünümüyle dikkat çekiyor. Kardelen Kalender, kardelenkalender_ instagram hesabını kullanıyor.
Kardelen Survivor tanıtım videosunda şu sözlerle iddasını ortaya koydu:
"Hayat istediklerine göre değil, inandıklarına göre şekillenir. Çocukluğumdan bu yana hep büyük hayaller kurdum ve onlara ulaşmak için çok çalıştım. Her zaman emeklerimin karşılığını bir gün alacağıma inandım. Başarı bir yolculuk, bu yolda düşmek de var kalkmak da. İstediğiniz her neyse savaşmaktan vazgeçmeyin.
Verdiğin sessiz savaşlar için, Kendi elinden tutup kendini kaldırdığın için, Kalbinle yaptıkların için, Başkalarının çizdiği sınırlarda yürümeyip, kendi hikayenin kahramanı olduğun için, Kendine sımsıkı sarılıp yoluna devam ettiğin için; GURUR DUY! Bekle beni #survivor "ZOR ŞARTLAR GÜÇLÜ İNSANLAR YETİŞTİRİR" gücüme güç katmaya geliyorum."
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