Kuruluş Osman bu hafta neden yok? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

"Kuruluş Osman bu hafta neden yok?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 29 Mart Çarşamba günü ekranlara gelmedi. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler ise, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yayın tarihi...