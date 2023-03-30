Kuruluş Osman bu hafta neden yok? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
"Kuruluş Osman 120. bölüm ne zaman?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin yeni bölümü 29 Mart ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin takipçileri ise Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte, merak edilenler...
"Kuruluş Osman bu hafta neden yok?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 29 Mart Çarşamba günü ekranlara gelmedi. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler ise, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yayın tarihi...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin yeni bölümünün haftaya çarşamba yani 5 Nisan 2023 tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.29 Mart Çarşamba günü Kuruluş Osman'ın yerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Cumhurbaşkanı Özel programı yayınlandı.
KURULUŞ OSMAN 119. BÖLÜM ÖZETİ
Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir. Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir?
Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir.
İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?
Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur. Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır.
Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Osman Bey teklifi neden reddetmemiştir? Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir.
İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?
Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?
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- Kuruluş Osman bu hafta neden yok? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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