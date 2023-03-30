31 Mart 2023, Cuma
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30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023
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30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

30 Mart Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 30 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

30 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 30 Mart Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 30 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

30 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları 31 Mart Cuma günü saat 10:00'da açıklanacaktır.

29 MART DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 ATV ANA HABER ATV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
5 SURVIVOR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 KURULUS OSMAN OZEL ATV
8 ADIM FARAH FOX
9 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL ATV
10 COP ADAM STAR TV

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