30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

30 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 30 Mart Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 30 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...