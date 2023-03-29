Gönül Dağı 91.bölüm 2.fragman yayınlandı! Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor? Dilek’ten sonra Taner...

TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı hakkında araştırmalar başladı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Türkiye- Ermenistan maçı nedeniyle ekranlara gelmeyen dizinin bu hafta yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak konusu oldu.Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar...