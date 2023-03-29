Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu, neden yok? 29 Mart Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
"Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin yeni bölümünü merak edenler, ATV yayın akışını sorguluyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İşte, merak edilenler...
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizi ATV yayın akışı listesinde yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kuruluş Osman'ın yayınlanmama nedeni...
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
Her Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek.ATV yayın akışına göre 29 Mart Çarşamba (bugün) dizinin özel bölümü yayında olacak.
KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?
29 Mart 2023 tarihli ATV yayın akışına göre, saat 22.00'de Cumhurbaşkanı Özel yayını yapılacak.Bu sebeple Kuruluş Osman ekranlara gelmeyecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22.00'de ATV, A haber, A para ortak yayınında, gazetecilerin sorularını cevaplayacak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Tarihi dizinin yeni bölümünün haftaya çarşamba yani 5 Nisan 2023 tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI (29 MART 2023)
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 atv Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Kuruluş Osman - Özel Bölüm
22.00 Cumhurbaşkanı Özel
23:45 Bir Küçük Gün Işığı
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