Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu, neden yok? 29 Mart Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizi ATV yayın akışı listesinde yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kuruluş Osman'ın yayınlanmama nedeni...