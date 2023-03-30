Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusu merak konusu oldu. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusu sorgulanmaya başladı. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merak konusu oluyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte günün kazanan gelini...
30 MART GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
En yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Hatice oldu.
29 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altın kazanan gelini Özlem oldu. Özlem haftanın snuna yaklaşırken önemli bir avantaj yakaladı.
GÜNÜN PUAN DURUMU
ÖZLEM - 20 PUAN
MERVE- 17 PUAN
EDA - 9 PUAN
HATİCE- 6 PUAN
BU HAFTA KİMLER YARIŞIYOR? (27 MART-31 MART)
Hatice (Kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Merve (Kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
Özlem (Kayınvalidesi Nurten ile birlikte)
Eda (Kayınvalidesi Güldane ile birlikte)
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- Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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