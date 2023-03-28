27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

"27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 27 Mart Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 27 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...