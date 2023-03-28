27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
27 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 27 Mart Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
"27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 27 Mart Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 27 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...
27 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Total İlk 10 Program
1 Alparslan Büyük Selçuklu
2 Yasak Elma
3 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
4 ATV Ana Haber
5 Esra Erol'da
6 Ömer
7. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
8 Müge Anlı ile Tatlı Sert
9 Survivor
10 Bir Küçük Gün Işığı
26 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
26 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
AB'de ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Teşkilat dizisi yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
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