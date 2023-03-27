Aile 4.bölüm fragman izle! Aile dizisi hangi gün yayınlanıyor? Aslan ve Devin’in düğününde neler olacak?

Diğer yandan da İbo, çiftlikteki güvenlik sorunlarını öne sürerek, aile üzerinde otorite kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan ile yüzleşecektir. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır.