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Aile 4.bölüm fragman izle! Aile dizisi hangi gün yayınlanıyor? Aslan ve Devin'in düğününde neler olacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Aile 4.bölüm fragman izle! Aile dizisi hangi gün yayınlanıyor? Aslan ve Devin’in düğününde neler olacak?

"Aile dizisi hangi günler yayınlanıyor?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. ShowTV ekranlarının yeni yapımı Aile, ilk bölümüyle izleiyicilerinden dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı dizinin hangi günler yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Aile 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Aile dizisi yeni bölüm fragmanı!

Aile 4.bölüm fragman izle! Aile dizisi hakkında araştırmalar sürüyor. 7 Mart 2023 tarihinde ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizide, Serenay Sarıkaya; Devin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan rolünü canlandırıyor. İlk bölümüyle seyirciden tam puan alan dizinin hangi günler yayınlandığı merak edilmeye başlandı. Dizinin son fragmanında Devin ve Aslan'ın evlilik kareleri izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, Aile dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar...

AİLE DİZİSİ NE HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile, her salı akşamı Show Tv'de yayınlanacak.

AİLE DİZİSİ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/aile-4-bolum-2-fragmani/110554.

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı birleştiren dizi yayınlandığı günden bu yana en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Ece Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer

DEVİN VE ASLAN'IN DÜĞÜNÜNDE NELER OLACAK?

Devin ve Aslan'ın ani evlilik kararı çiftlikte şok etkisi yaratır. En büyük kabusu gerçek olan Hülya, düğünü engellemek için elinden geleni ardına koymaz ve en büyük kozunu oynamaya karar verir. Hülya, Aslan ile ayrı oldukları dönemde Devin'i terapiye ikna etmeyi başaran Cihan'ı kullanmak için kolları sıvar.

Diğer yandan da İbo, çiftlikteki güvenlik sorunlarını öne sürerek, aile üzerinde otorite kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan ile yüzleşecektir. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır.

Bunlar yaşanırken diğer yandan da düğün telaşı başlamıştır. Soykan çiftliğinde davullar, zurnalar çalınmaya başlar! Devin ve Aslan evlenirken düğün sırasında meydana gelen beklenmedik bir olay Devin'i, artık bir parçası olduğu Soykan ailesinin karanlığıyla tanıştıracaktır.

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