Gelinim Mutfakta 29 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kazandı?" sorusu merak konusu oldu. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 29 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusu sorgulanmaya başladı. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merak konusu oluyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 29 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte günün kazananı...
GELİNİM MUTFAKTA 28 MART KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 1107. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Özlem Argun ile Hatice Karabulut aldı! Çeyrek altını da, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı. Kura sonucunda şanslı gelin Hatice oldu.
ÖZLEM- 16
HATİCE-16
EDA- 15
MERVE- 10
Sunucu Nursel Ergin ve 4 kayınvalidenin puanladığı yemeklerden en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altın kazanıyor. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA 27 MART KİM BİRİNCİ OLDU?
Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 gelin en iyi kirde kebabı yapmak için tezgahın başına geçti. Kayınvalidelerin ve sunucu Nursel Ergin'in puanlama yaptığı yarışmada 27 Mart Pazartesi günü çeyreği kazanan Merve oldu.
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