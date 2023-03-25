24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
TELEVİZYON ahaber.com.tr
"24 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 24 Mart Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 24 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...
24 Mart Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 24 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
24 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları birazdan haberimizde yer alacaktır.
23 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
AB
1 - Camdaki Kız
2 - Ana Haber
3 - Al Sancak
ABC
1 - Camdaki Kız
2 - Ana Haber
3 - Al Sancak
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