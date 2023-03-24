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Kısmetse Olur Aşkın Gücü 87.bölüm izle! 24 Mart Kısmetse Olur yeni bölüm yayınlandı mı?

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Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü 87.bölüm izle! 24 Mart Kısmetse Olur yeni bölüm yayınlandı mı?

Kısmetse Olur 87.bölüm izleme ekranı programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. 5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü, büyük bir ilgiyle izleniyor. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube üzerinden yayınlanan programın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, "Kısmetse Olur yeni bölüm nasıl izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kısmetse Olur 87.bölüm izleme ekranı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 87. bölüm izle! Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur bugün 87..bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni bölümleri ilgiyle takip edilen program YouTube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümde neler olacak? İşte, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm izleme ekranı!

KISMETSE OLUR 87.BÖLÜM İZLE!

Kısmetse Olur'ın yeni bölümü youtube üzerinde yayınlandı. Yeni bölüme aşağıdaki linki tarayıcınıza yapıştırarak ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/results?search_query=kismetse+olur+a%C5%9Fkin+g%C3%BCc%C3%BC

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur haftanın 6 günü YouTube'da yayınlanıyor. Kısmetse olur Pazar günleri hariç her gün izleyicilerle buluşuyor. Kısmetse Olur yeni bölümleri her gün saat 18.30'da yayınlanıyor.

Youtube üzerinden Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yeni bölümler saat 18.30'da ekranlara geliyor. Yarışma Pazar günü yayınlanmıyor.

Kısmetse Olur Yarışma programında genellikle Cumartesi günleri haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme heyecanı yaşanıyor..

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