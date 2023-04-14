Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman yayınlanıyor, her gün mü?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı gelin ve damat adaylarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Beş yıl aradan sonra yeniden başlayan program televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Yeni bölümleri ilgiyle takip edilen Kısmetse Olur'un hangi günler olduğu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta?
"Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Öykü Serter'in sunuculupunu üstlendiği yarışma programı büyük ilgiyle izleniyor. Yayın hayatına YouTube üzerinden devam eden Kısmetse Olur'un haftada kaç gün olduğu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur ne zaman, hafta sonu saat kaçta? İşte, detaylar...
KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur'ın yeni bölümleri Ramazan boyunca, her gün yayınlanacak.
KISMETSE OLUR HAFTA SONU SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü hafta içi 13:40 ve 20:30'da, hafta sonu ise 13:30'da başlayacak.
KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından elenen yarışmacının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Gerçekleşen oylama sonrasında Şeyda ve Berat eleme adayları oldu. Kutudan çıkan sonuç sonrasında Şeyda eve veda etmemiştir.
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü ekrana geliyor. Yayın günlerinde 18:30'da ekrana geliyordu. Ancak Ramazan ayı boyunca gün ve saatlerde değişiklik yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- WhatsApp'ta görünmez olabilirsiniz! Yeni bir özellik daha çıktı! Bu yöntem tüm bilgilerinizi gizliyor...
- Çaykur kura sonuçları sorgulama ekranı 2023! Çaykur işçi alımı İŞKUR sonuçları isim listesi! Alım yapılacak fabrikalar...
- Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!
- YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
- RAMAZAN'IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!
- EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...
- TUS 2023 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi alma ekranı! Soru sayısı, puan hesaplama
- 13 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?
- OY PUSULASI SIRALAMASI 2023 | Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası sıralaması nasıl olacak, hangi parti nerede?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!
- Manchester United Sevilla maçı canlı kesintisiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United-Sevilla maçı canlı nereden izlenir?
- LGS'ye kaç gün, kaç hafta kaldı? 2023 LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?