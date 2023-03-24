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Ateş Kuşları 9. bölüm canlı izle | Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

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Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Ateş Kuşları 9. bölüm canlı izle | Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

Ateş Kuşları 9. yeni bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları, izleyici ile buluştu. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan dizinin tanıtımına, "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" sözleri damga vurdu. Ateş Kuşları 9. bölüm canlı izle…

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