Aile dizisi ne zaman, saat kaçta? Aile dizisi 4.bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Evlilik teklifinden haberdar olan Hülya, ailesini korumak adına Aslan ve Devin için bir evlilik sözleşmesi hazırlatır.

Bu sözleşme onu Aslan'la karşı karşıya getirirken; diğer taraftan Aslan'ı bu evlilik için kendi önlemini almaya itecektir.

Ancak Devin'in inandığı tüm değerlerini yerle bir edecek bu önlem, ikilinin ilişkisini büyük bir sınavdan geçirecektir.