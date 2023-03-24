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Aile dizisi ne zaman, saat kaçta? Aile dizisi 4.bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Aile dizisi ne zaman, saat kaçta? Aile dizisi 4.bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

"Aile dizisi ne zaman?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. ShowTV ekranlarının yeni yapımı Aile, ilk bölümüyle izleiyicilerinden dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı dizinin hangi günler yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Aile 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? İşte, dizi hakkında merak edilenler...

Aile dizisi hakkında araştırmalar sürüyor. 7 Mart 2023 tarihinde ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizide, Serenay Sarıkaya; Devin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan rolünü canlandırıyor. İlk bölümüyle seyirciden tam puan alan dizinin hangi günler yayınlandığı merak edilmeye başlandı. Peki, Aile dizisi ne zaman, saat kaçta? İşte, Aile dizisi hakkında tüm detaylar...

AİLE DİZİSİ NE ZAMANİSAAT KAÇTA?

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile, her salı akşamı Show Tv'de yayınlanacak.

AİLE 4.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İşte 21 Mart 2023 Salı akşamı ekranlara gelen Aile 3. bölüm izle için:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/aile/2881

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Devin'in evlenme teklifinden sonra Aslan ve Devin, birbirlerini daha yakından tanımaya karar verirler.

Çiftlikte çıkan bir kriz, Aslan'ı Devin'in içindeki potansiyelle; ertesi gece yaşanacak tatsız bir olay ise Devin'i Aslan'ın karanlık tarafıyla tanıştırır.

Yaşananlar, Aslan ve Devin'in ilişkilerini sorgulamalarına neden olsa da ikisi de birbirine karşı koyamaz.

Belgesel projesi için Ati'nin İbo'yla anlaştığını öğrenen Aslan, ikilinin ortaklığını bozmak için harekete geçerken bu durum bir savaşın fitilini ateşler.

Hülya'nın gizli yönlendirmesi ile Devin, kliniğinde beklenmedik bir ziyaretçiyi ağırlar: Cihan. Bu ziyaretin sebebi Devin'i büyük bir kararın eşiğinde bırakır. Cihan'ın bir psikoloğa ihtiyacı vardır.

Evlilik teklifinden haberdar olan Hülya, ailesini korumak adına Aslan ve Devin için bir evlilik sözleşmesi hazırlatır.

Bu sözleşme onu Aslan'la karşı karşıya getirirken; diğer taraftan Aslan'ı bu evlilik için kendi önlemini almaya itecektir.

Ancak Devin'in inandığı tüm değerlerini yerle bir edecek bu önlem, ikilinin ilişkisini büyük bir sınavdan geçirecektir.

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