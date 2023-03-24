23 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
23 Mart Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 23 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
"23 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 23 Mart Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 23 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...
23 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
22 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
22 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Gönül Dağı", 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada Fox TV'de yayınlanan "Adım Farah", 3.sırada "Kuruluş Osman" yer aldı.
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- 23 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
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