Kuruluş Osman yine zirvede! Soluksuz izlendi
Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki 119. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey’in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman’a karşı büyük bir oyun kurması bölüme damga vurdu.
'Kuruluş Osman' 119. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 7,77 reyting, 20,18 izlenme payı, AB kategorisinde 4,28 reyting, 12,09 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 6,48 reyting, 15,85 izlenme payı elde ederek, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
'Kuruluş Osman'ın 119. Bölümünde; Nayman, Öktem Bey'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunarak kendisine komutan olmasını istedi. İsmihan Sultan ise bu durum karşısında Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söylese de Nayman, Osman Bey'in kendisinin komutanı olacağından emindi.
Nayman, kendisine sadık görünüp Osman Bey'le bir olan İsmihan Sultan'ın ihanetini sorguladı. İsmihan Sultan ise; gerekeni yaptığını, bu topraklarda çok can yakan Olof'un ölmesinin doğru olduğunu ve Osman Bey'in Nayman'ın buyruğuna girmeyeceğini bir kez daha vurgulayarak kendisini savundu.
Bundan sonra Nayman'ın yanında yer alacağını söyleyen İsmihan Sultan, Nayman'a istediği vergilerin de hazırlandığını belirtti. Nayman, kendisiyle işbirliği yapacak olan İsmihan Sultan'ı aksi bir durum gerçekleşmesi halinde oğlu Sultan Alaeddin'in canıyla tehdit etti.
Osman Bey; İnegöl Zindanı'nda esir nökerlerin yanından çıktığında Görklüce Alp, ona bir haber getirdi. Aldığı haberin ardından tek başına yola çıkarak Ak Sakallılarla görüşmeye giden Osman Bey, Halife'den gelen mühürlü pusulayı aldığında durumun sandığından daha zor olduğunu dile getirdi ve Nayman'ın emrine girip girmeyeceği sorulduğunda komutanlık teklifini kabul edeceğini ve en başından beri Ak Sakallılar'ın da bu durumdan haberdar olduğunu belirtti.
Ak Sakallılar, "Düşmanla savaşmaya yürek kafidir! Ama yanına sokulup ondan görünmek… Büyük akıl gerek!" dedi. Osman Bey ise "Elhamdülillah! İkisinden de mahrum değiliz! Gazamız mübarek olsun!" diyerek Ak Sakallıların yanından ayrıldı.
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