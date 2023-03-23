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Ateş Kuşları’nda Gülayşe Barbaros’un sırrını öğrenecek mi?

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Giriş Tarihi: 23.03.2023
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Ateş Kuşları’nda Gülayşe Barbaros’un sırrını öğrenecek mi?

atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, 24 Mart Cuma 20.00’de ekrana gelecek 9.bölümüyle nefesleri kesecek. Ateş Kuşları’nda Gülayşe; Zümrüt’e karşı gelirken Sabit ise Barbaros’un polis olduğunu öğrenir. Öte yandan, Gülayşe ve Barbaros ilk yemeklerini yiyeceklerdir. Gülayşe, Barbaros’un polis olduğu gerçeğini öğrenecek midir?

Gülayşe, ailesini Çatal'dan korumak için kendini yakmaya kalksa da ne Ali ne de Barbaros buna izin vermez. Gülayşe, Ali katil olmasın diye Zümrüt'ün karşısına bu kez kendisi dikilir. Elindeki keskin bıçak ya Zümrüt'e ya da kendine dönecektir. Zümrüt, Çatal'a Ateş Kuşları'nın yerini söyleyecek mi?

GÜLAYŞE VE BARBAROS'UN İLK YEMEĞİ!

Gülayşe, nihayet ilk yemeğinde âşık olduğu Barbaros'un karşısındadır.

BARBAROS'UN BÜYÜK SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR?

Barbaros, Çatal'ın oyunundan kurtulmaya çalışırken Sabit, Barbaros'un büyük sırrını öğrenir. Barbaros polistir! Peki Gülayşe, Barbaros'un bu sırrını öğrenecek mi? Aşkına kavuştuğunu zannederken bu yalan ortaya mı çıkacak?

KÜÇÜK SABİT, ANNESİYLE KARŞI KARŞIYA!

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir imtihan bekler. Sabit sokaklarda annesiyle karşılaşır. Yoksa Köksüzler için yeni bir hayat mı başlayacaktır?

Ateş Kuşları 9. bölüm fragmanı izle | Aşk dediğin böyle bir şey değil! ATEŞ KUŞLARI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | "AŞK DEDİĞİN BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL!"
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