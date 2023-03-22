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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini gören ablası sandı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini gören ablası sandı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman dizisi ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken Burak Özçivit kariyerinin zirvesine çıktı. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Şimdilerde ikinci kez baba olma sevinci yaşayan Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 17:02
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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in annesini gören ablası sandı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla ekranlara damgasını vururken özel hayatı da merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in annesini gören ablası sandı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in annesini gören ablası sandı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü ismin annesi...

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in annesini gören ablası sandı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in annesini gören ablası sandı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu