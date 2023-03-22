Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesini gören ablası sandı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman dizisi ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken Burak Özçivit kariyerinin zirvesine çıktı. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Şimdilerde ikinci kez baba olma sevinci yaşayan Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...