23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kardeşlerim’de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler

Kardeşlerim’de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
ABONE OL
Kardeşlerim’de Ömer ve Süsen cephesinden önemli gelişmeler

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir. Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar.

Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır. Oğluyla arasını düzeltmekte hala zorlanmakta olan Ayla, karşısına çıkan görüntü karşısında dehşete düşer.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA