Kısmetse Olur Sedat Polat kimdir, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Sedat’ın çıkardığı şarkılar!

"Kısmetse Olur Sedat kimdir, nereli, mesleği ne?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Uzun bir aradan sonra YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 9 erkek ve 9 kadının yarıştığı yarışmada yer alan Sedat'ın hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Kısmetse Olur Sedat'ın hayatı hakkında merak edilen detaylar...