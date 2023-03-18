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Kısmetse Olur Sedat Polat kimdir, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Sedat'ın çıkardığı şarkılar!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2023
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Kısmetse Olur Sedat Polat kimdir, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Sedat’ın çıkardığı şarkılar!

Beş yıl aradan sonra ekranlara yeniden dönen Kısmetse Olur programı, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği program yarışmacı adaylarıyla gündem oluyor. Rapçi olduğu öğrenilen Kısmetse Olur Sedat'ın hayatı merak konsu oldu. Peki, Kısmetse Olur Sedat Kimdir? İşte, çıkardığı şarkılar...

"Kısmetse Olur Sedat kimdir, nereli, mesleği ne?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Uzun bir aradan sonra YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 9 erkek ve 9 kadının yarıştığı yarışmada yer alan Sedat'ın hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Kısmetse Olur Sedat'ın hayatı hakkında merak edilen detaylar...

KISMETSE OLUR SEDAT KİMDİR?

Müzikle ilgilendiğini söyleyen yarışmacı Sedat, rap çalışmalarını zaman zaman programda da gösteriyor. İlk geldiği günden itibaren sivri tavrıyla dikkat çeken Sedat 24 yaşında. Mahalle kültüründen geldiğini söyleyen Sedat, rapçidir. Sedat'ın memleketi Kars Sarıkamışlı'dır.

KISMETSE OLUR SEDAT SOSYAL MEDYA HESABI

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Sedat, sosyal medya hesabı aktif şekilde kullanıyor. Sık sık paylaşım yapan Sedat Polat, 91 bin takipçiye sahiptir.

SEDAT POLAT ŞARKILARI

ESPİ / NAYLON ESPİ / HEDEF ESPİ / RESMİ (Aynasız Haluk Soundtrack)

Sedat Polat Rapde Kullandığı Adı? ESPİ'dir.

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur haftanın 6 günü YouTube'da yayınlanıyor. Kısmetse olur Pazar günleri hariç her gün izleyicilerle buluşuyor. Kısmetse Olur yeni bölümleri her gün saat 18.30'da yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Aybüke, Şeydanur, Cansel, Ayşenur, Simge, Elif ve Eslem. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde elenen Merve'nin yerine Elif isimli bir yarışmacı katıldı.

Erkek yarışmacılar: Tolga, Erhan, Bilek, Çağrı, Serdar, Sedat, Furkan, Erol ve Oğulcan.

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