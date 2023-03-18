Kısmetse Olur Sedat Polat kimdir, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Sedat'ın çıkardığı şarkılar!
Beş yıl aradan sonra ekranlara yeniden dönen Kısmetse Olur programı, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği program yarışmacı adaylarıyla gündem oluyor. Rapçi olduğu öğrenilen Kısmetse Olur Sedat'ın hayatı merak konsu oldu. Peki, Kısmetse Olur Sedat Kimdir? İşte, çıkardığı şarkılar...
"Kısmetse Olur Sedat kimdir, nereli, mesleği ne?" sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Uzun bir aradan sonra YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 9 erkek ve 9 kadının yarıştığı yarışmada yer alan Sedat'ın hayatı merak edilmeye başlandı. İşte, Kısmetse Olur Sedat'ın hayatı hakkında merak edilen detaylar...
KISMETSE OLUR SEDAT KİMDİR?
Müzikle ilgilendiğini söyleyen yarışmacı Sedat, rap çalışmalarını zaman zaman programda da gösteriyor. İlk geldiği günden itibaren sivri tavrıyla dikkat çeken Sedat 24 yaşında. Mahalle kültüründen geldiğini söyleyen Sedat, rapçidir. Sedat'ın memleketi Kars Sarıkamışlı'dır.
KISMETSE OLUR SEDAT SOSYAL MEDYA HESABI
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Sedat, sosyal medya hesabı aktif şekilde kullanıyor. Sık sık paylaşım yapan Sedat Polat, 91 bin takipçiye sahiptir.
SEDAT POLAT ŞARKILARI
ESPİ / NAYLON ESPİ / HEDEF ESPİ / RESMİ (Aynasız Haluk Soundtrack)
Sedat Polat Rapde Kullandığı Adı? ESPİ'dir.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur haftanın 6 günü YouTube'da yayınlanıyor. Kısmetse olur Pazar günleri hariç her gün izleyicilerle buluşuyor. Kısmetse Olur yeni bölümleri her gün saat 18.30'da yayınlanıyor.
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI
Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Aybüke, Şeydanur, Cansel, Ayşenur, Simge, Elif ve Eslem. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde elenen Merve'nin yerine Elif isimli bir yarışmacı katıldı.
Erkek yarışmacılar: Tolga, Erhan, Bilek, Çağrı, Serdar, Sedat, Furkan, Erol ve Oğulcan.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur Sedat Polat kimdir, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Sedat'ın çıkardığı şarkılar!
- ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? Yapay Zekanın tehdit ettiği meslekler hangileri? İnsanların yerini alabilir...
- 18 Mart Evde Bakım Maaşı hangi illerde yattı? 2023 ZAMLI Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı
- Yapı Kredi çalışanı Efe Demir kimdir, ne iş yapıyordu? İntihar eden EFE DEMİR'in yazdığı mektup...
- Süper hücre fırtınası olayı nedir? Süper hücre ne demek, neden oluşur?
- Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...
- PTT Kargo çalışma saatleri 2023 | PTT hangi günler açık, kapalı? Hafta içi, hafta sonu mesai saatleri
- 18 Mart Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar açıklandı?
- 18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU
- TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet
- 17 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Diyanet takvimi...