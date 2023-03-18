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17 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2023
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17 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

17 Mart Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 17 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

"17 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 17 Mart Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 17 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

17 MART REYTİNG SONUÇLARI

17 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı, bugün saat 10:00'da açıklanacak.

16 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI M?

Reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada ATV'de izleyici ile buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada "ATV Ana Haber", 3. sırada ise Kanal D'de ekranlara gelen "Camdaki Kız" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Camdaki Kız", 2. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3. sırada ise "Al Sancak" yer aldı.

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