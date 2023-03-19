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Ateş Kuşları'nın son bölümünde olaylar karıştı!

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Giriş Tarihi: 19.03.2023
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Ateş Kuşları’nın son bölümünde olaylar karıştı!

Ateş Kuşları’nın 8. bölümünde ortalık karıştı. İlgiyle izlenen yeni bölümde, Barbaros’un Gülayşe’ye hesap sorması ve finalde Zümrüt’ün Gülayşe’yi istemeye gelmesi geceye damga vurdu.

Ateş Kuşları'nın son bölümünde Ali tarafından lastikçide alıkonulan Barbaros, Yakup aracılığıyla Gülayşe'nin telefonunda Zümrüt'ten gelen mesajları gördü.

Barbaros, Doktor Mete tarafından Ali'nin sorgusundan kurtulduktan sonra büyük bir öfkeyle Gülayşe'yi arabaya "Yemeğe çıkıyoruz!" diyerek bindirdi. Barbaros inanmayarak Zümrüt'ün Gülayşe'ye şantaj veya tehditte bulunup bulunmadığını sordu. Zümrüt, elinde çiçek ve çikolatayla Gülayşe'yi istemeye gitti.

Ali ise adaba uygun olsun diye Gülayşe'ye rızası olup olmadığını sordu. Gülayşe tam cevap verecekken Barbaros şok içinde kapıda belirdi.

Gülayşe'nin "Rızam var!" demesiyle Barbaros yıkıldı. Ali, Mercan ve Zıpkın kulaklarına inanamadı.

Zümrüt, memnuniyetle yüzükleri takarken Sabit, "Rızası yok!" diyerek eline aldığı tornavidayla Zümrüt'ün üstüne yürüdü. O sırada Zümrüt'ün adamı tetiği çekti. Barbaros, silahı gördüğü an kendini Sabit'e siper etti.

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