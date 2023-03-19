Ateş Kuşları’nın son bölümünde olaylar karıştı!

Barbaros, Doktor Mete tarafından Ali'nin sorgusundan kurtulduktan sonra büyük bir öfkeyle Gülayşe'yi arabaya "Yemeğe çıkıyoruz!" diyerek bindirdi. Barbaros inanmayarak Zümrüt'ün Gülayşe'ye şantaj veya tehditte bulunup bulunmadığını sordu. Zümrüt, elinde çiçek ve çikolatayla Gülayşe'yi istemeye gitti.