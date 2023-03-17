16 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
"16 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 15 Mart Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 16 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi....
16 Mart Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 16 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
16 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI M?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
15 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
15 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada "Atv Ana Haber", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Adım Farah" yer aldı.
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- 16 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
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