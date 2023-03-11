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Cuma reyting sonuçları 2023 | Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2023
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Cuma reyting sonuçları 2023 | Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını...

10 Mart Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 10 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

"10 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 10 Mart Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 10 Mart 2023 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

10 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de ekrana gelen "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Ateş Kuşları" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

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