Yalı Çapkını 24.bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 24.bölüm fragman yayınlandı mı? Ferit’in planları...

YALI ÇAPKINI 23. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir.