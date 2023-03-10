Yalı Çapkını 24.bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 24.bölüm fragman yayınlandı mı? Ferit'in planları...
"Yalı Çapkını 24.bölüm fraganı çıktı mı, ne zaman?" sorusu arama motorlarından sorgulanmaya başladı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi Cuma akşamlarına damga vuruyor. Aşk ve aile ilişkilerini konu edinen dizinin yeni bölüm fragmanları izleyiciler tarafından takip ediliyor.İşte, Yalı Çapkını 24.bölüm fragmanı
"Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" sorusu araştırma konusu oluyor. Her Cuma günü Star TV ekranlarına gelen, son yılların en ikonik dizilerinden Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Yalı Çapkını 24. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, dizi hakkında merak edilenler...
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 23. bölümünün ardından 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından fragman resmi Youtube kanalı üzerinde yayınlanacaktır.
YALI ÇAPKINI 23. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir.
Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır.Ferit'in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat'ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.
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