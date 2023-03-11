Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma!

Barbaros ve polis arkadaşı Cemal, Çatal'ın muhbirini bulmak için bir oyun kurdu. Cemal, muhbiri bulmak için Çatal'ın zulasını Barbar'ın patlattığını Çocuk Şube'de yaydı. Çatal, muhbiri olan Vefa'dan parasının Barbaros'ta olduğunu öğrendi. Çatal ve Nazmiye, Barbaros'a tuzak kurmak için Şirin'e oğlunu çağırttılar.