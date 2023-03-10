10 Mart 2023, Cuma
Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın annesi kızlarını solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Mercan karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Hande Soral yakın takibe alındı. İsmail Demirci ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Soral sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Oyuncu Bensu Soral'la kardeş olan Hande Soral'ın annesi görenleri hayran bıraktı. İşte Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral'ın annesi...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 16:15
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