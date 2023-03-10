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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın annesi kızlarını solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Mercan karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Hande Soral yakın takibe alındı. İsmail Demirci ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Soral sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Oyuncu Bensu Soral'la kardeş olan Hande Soral'ın annesi görenleri hayran bıraktı. İşte Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral'ın annesi...

Giriş Tarihi: 10.03.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 16:15
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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın annesi kızlarını solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ateş Kuşları dizisinin yıldızı Hande Soral özel hayatıyla yakın takibe alındı. İsmail Soral'la evliliğiyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Soral'ın annesini gören hayran kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın annesi kızlarını solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral'ın annesi Sebahat Soral...

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın annesi kızlarını solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın annesi kızlarını solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın annesi kızlarını solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Berk Oktay ve annesi Sevim Oktay