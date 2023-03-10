Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’ın annesi kızlarını solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Mercan karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Hande Soral yakın takibe alındı. İsmail Demirci ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Soral sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Oyuncu Bensu Soral'la kardeş olan Hande Soral'ın annesi görenleri hayran bıraktı. İşte Ateş Kuşları'nın Mercan'ı Hande Soral'ın annesi...