02 Mart 2023, Perşembe
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Kardeşlerim’e sevilen şarkıcı Buray sürprizi!

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Kardeşlerim’e sevilen şarkıcı Buray sürprizi!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim’in 4 Mart 2023 tarihinde yayınlanacak 80. bölümüne sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor. Heyecan ve gerilimin hiç azalmadığı merakla takip edilen dizide Ömer ve Süsen’in yolu Buray ile kesişecek.

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