Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı komutan Nayman’a davet: Gel İslam ile şereflen

Edebalı; şah damarını tutarak "Bizim Rabbimiz ile irtibat için hiçbir kula ihtiyacımız yoktur. Allah'a ve Resulüne iman eden her kişi bilir ki Rabbi ona şah damarından daha yakındır. Bu, Rabbimizin alim olduğu her bir kulunu ayrı ayrı bildiği demektir. Attığımız her adımı bilir. Ona yakarışımızı duyması için bir başkasına ihtiyaç duymayız." dedi.

Nayman, Tanrı'nın büyük olduğunu ve her isteyenin ona ulaşamadığını, İslam dinini anlamadığını söyledi.

Osman Bey, "Nayman ne vakit karşısında İslam ehlini görse, ne vakit kılıç çekse, Allah'u Ekber nidasını işitmiştir!" dedi.