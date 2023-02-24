Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Zuhal Topal’la Yemekteyiz başladı mı? Yayın tarihi...

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dizi ve programlara ara verilmişti. Geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren birçok dizi ve program yeniden başladı. Şimdi ise izleyiciler, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz başladı mı?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, program ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, TV8 yayın akışı...