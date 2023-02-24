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Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat bu akşam var mı yok mu? Ferit Seyran'ın hislerine ne cevap verecek? 21. bölümü saat kaçta? Yayın akışı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat bu akşam var mı yok mu? Ferit Seyran’ın hislerine ne cevap verecek? 21. bölümü saat kaçta? Yayın akışı...

Yalı Çapkını dizisi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Her cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan dizinin sevenleri yayın saati ile ilgili detayları araştırmaya başladı. 7.7 ve 7.6'lık deprem sebebiyle gerçekleşen özel yayınlar sonlandı. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat bu akşam var mı yok mu? Ferit Seyran'ın hislerine ne cevap verecek?

Yalı Çapkını dizisi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Her cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan dizinin sevenleri yayın saati ile ilgili detayları araştırmaya başladı. 7.7 ve 7.6'lık deprem sebebiyle gerçekleşen özel yayınlar sonlandı. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat bu akşam var mı yok mu? Ferit Seyran'ın hislerine ne cevap verecek?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar iki hafta boyunca ekranlara gelmedi.

Yalı Çapkını ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım ve kanaldan açıklama geldi.

Paylaşılan fragmanla birlikte Yalı Çapkını 21. bölüm 24 Şubat 2023'te ekranlarda yerini alacak.

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.

Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit'i de işlere dahil eden Halis Ağa'nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin'in arasındaki duygular yoğunlaşır.

24 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

Star TV- Ntv Ortak Yayın 07:00

Sabahın Sultanı Seda Sayan 09:30

Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 13:00

Söz 16:00

Dünden Sonra Yarından Önce 17:30

Star Haber 18:15

Yalı Çapkını 20:00

Dünden Sonra Yarından Önce 02:30

Sabahın Sultanı Seda Sayan 03:30

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