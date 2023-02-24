Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat bu akşam var mı yok mu? Ferit Seyran’ın hislerine ne cevap verecek? 21. bölümü saat kaçta? Yayın akışı...

Yalı Çapkını dizisi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Her cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan dizinin sevenleri yayın saati ile ilgili detayları araştırmaya başladı. 7.7 ve 7.6'lık deprem sebebiyle gerçekleşen özel yayınlar sonlandı. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat bu akşam var mı yok mu? Ferit Seyran'ın hislerine ne cevap verecek?