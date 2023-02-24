Ateş Kuşları 5. bölüm, son bölüm izle! ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle dizi ve programlara ara verilmişti. Ateş Kuşları'nın yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. İzleyiciler, dizinin bu hafta yayınlanıp, yayınlanmayacağını merake diyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? İşte, Ateş Kuşları 5. bölüm hakkında merak edilenler...
ATV ekranlarının yeni yapımı Ateş Kuşları, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırdı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle dizi ve programlara ara verilmişti. Bazı diziler ise yeniden yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Ateş Kuşları'nın bugün yayınlanıp, yayınlanmayacağı emrak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm nem zaman başlayacak? İşte, detaylar....
ATEŞ KUŞLARI 6.BÖLÜM FRAGMANI İZLE
ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM YAYINLANDI MI?
Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmadı. Ülkemizde yaşanan yıkıcı Kahramanmaraş depremi nedeniyle birçok kanal deprem özel yayını yapmıştı.Dizi, ATV'nin yayın akışında görünüyor. Ateş Kuşları dizisinin 5.bölümü 24 Şubat Cuma günü izleyicisiyle buluştu.
ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NELER OLDU?
İki hafta kadar önce yayımlnan Ateş Kuşları son bölümde neler olduğuna gelirsek, yuvaları kül olan köksüzler, evsiz kalıp başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaktan kurtarabilmek için elinden geleni yapmaya çalışır.
Zıpkın ise Gülayşe'nin çektiklerine dayanamaz ve geçmişteki sırların açığa çıkması için Mercan'ı Ayüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur..
Öte yandan Gülayşe tekrar sokağa dönmenin şokunu yaşarken, Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldıklarını sanmaktdır. Oysa, Barbaros Gülayşe'yi babasına götürebilmek için köksüzlerin peşine düşmüştür..
ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU
İlayda Alişan - Gülayşe Ateş
Hande Soral - Mercan Ateş
Görkem Sevindik - Ali Ateş
Burak Tozkoparan - Barbaros
Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu
Erdem Şanlı - Zıpkın
Emir Çubukçu - Sabit
Ahmet Saraçoğlu - Çatal
Gonca Cilasun - Hacer.
Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu
Onat Bulut - Halis
Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu
Sedef Akalın - Şirin
Hilal Uysun - Nermin
Ozan Ağaç - Zümrüt.
ATV YAYIN AKIŞI
02:25 Kuruluş Osman
04:55 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:30 Kuruluş Osman
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