YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | 24 Şubat Cuma 21. Bölüm şifresi, full HD, kesintisiz canlı seyret!
Yalı Çapkını dizisinin 21. bölümü bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek. izleyicisiyle buluşacak olan dizinin sevenleri şifresiz, canlı izlemenin yollarını araştırmaya başladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını 21. bölüm canlı yayınına dair detayalr haberimizde...
İki büyük deprem sebebiyle uzun zamandır yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün bekleyişi sürüyor. 21. bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını'nda dengeler değişecek. Her şeyi öğrenen Halis Ağa dengeleri değiştirecek. Ferit Seyran'ın aşkını öğrenecek. 24 Şubat Cuma Yalı Çapkını 21. Bölüm şifresi, full HD, kesintisiz canlı seyret...
YALI ÇAPKINI CANLI İZLE!
Yalı Çapkını 21. bölümü 24 Şubat Cuma günü 20.00'de ekranlarda olacak.
Canlı yayın linki: https://www.startv.com.tr/canli-yayin
20. Bölümün Konusu;
Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.
Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.
Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir.
Ferit'i de işlere dahil eden Halis Ağa'nın sözleri çok ağır olur.
Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar.
Suna ile Abidin'in arasındaki duygular yoğunlaşır..
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