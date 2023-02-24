ALDATMAK ATV İZLE | Aldatmak yeni bölüm var mı yok mu? 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Aldatmak 20. bölüm ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Deprem özel yayınları sebebiyle ara verilen diziler eski rutin düzenlerine geri dönerken izleyiciler detayları araştırılıyor. ATV ekranlarında her perşembe izleyicisiyle buluşan Aldatmak dizisinin sevenleri bu akşam yeni bölüm var mı yok mu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Aldatmak dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak her perşembe izleyicisiyle buluşuyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki yıkıcı depremin ardından özel yayına geçen televizyonlar günlük rutinlerine döndü. Peki Aldatmak dizisi yeni bölüm ne zaman?
ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI?
Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi.
Aldatmak dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelinirken bazı yapımlar ekranlara döndü.
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YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Sevilen yapım kendi gününde ve saatinde bugün tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.
Aldatmak 20. bölüm ile bekleniyor.
20. BÖLÜM NE ZAMAN?
Aldatmak ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyordu.
Birçok dizi yayın hayatına devam etmeye başlarken bu hafta yeni bölümleri yayınlanmayan dizilerin haftaya ekranlarda olacağı düşünülüyor.
KONUSU NE?
Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır.
Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır.
Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.
ATV YAYIN AKIŞI (23 ŞUBAT 2023)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak / Tekrar (19. Bölüm)
22:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
23:55 Bir Küçük Gün Işığı
02:25 Kuruluş Osman
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