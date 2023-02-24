ALDATMAK ATV İZLE | Aldatmak yeni bölüm var mı yok mu? 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır.