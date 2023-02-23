23 Şubat 2023, Perşembe
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Esra Erol 23 Şubat Perşembe canlı yayın izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 23.02.2023
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Esra Erol 23 Şubat Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Şubat 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programa yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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