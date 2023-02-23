Başım Belada için geri sayım başladı! İlk tanıtım yayınlandı
Birbirinden iddialı dizi ve programlarıyla son yedi yılın en çok izlenen televizyon kanalı olan atv yine iddialı bir diziyi ekrana getirmeye hazırlanıyor. Emniyetteki görevinden ‘öfke kontrolü’ sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak Başım Belada dizisi için geri sayım başladı. Dizinin ilk tanıtımı merak uyandırdı.
Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak 'Başım Belada' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.
Zengin kadrosu ve merak uyandıran konusuyla dikkatleri üzerine toplayacak dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstlenirken genel yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor.
Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.
'Başım Belada' yakında atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu? 23 Şubat 2023
- EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR
- Diri Fay Haritası açıklandı! Sokak sokak bu harita inceleniyor! Mahallemden fay hattı geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Kura ve tercih isim listesi! EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım sonuçları açıklandı mı?
- Altında sert düşüş devam ediyor! 23 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz...
- WhatsApp'a öyle bir özellik geliyor ki görenin ağzı açık kaldı! Resmen rakiplerine taş çıkartacak! Artık tek tuşla...
- Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!
- Devlet'ten depremzedelere DEV DESTEK! 10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir?
- Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...
- Kuruluş Osman ATV İZLE | 22 Şubat Çarşamba kesintisiz, full HD, şifresiz seyret! 116. bölüm var mı yok mu?