Survivor depremden sonra bitti mi, yarışmacılar döndü mü? TV8 yayın akışı son durum ne? Yarışlar ne zaman devam edecek?

Daha sonra yapılan konseye Chaby katılmamış ve Acun Ilıcalı, yarışmacının, Survivor 2023'ten kendi isteği ile ayrıldığını söylemişti. Ayrılığın ardından Chaby Türkiye'ye döndü ve magazincilere verdiği bir röportajda adada çok zorlandığını, hiç yemek verilmediğini ve orada yapamadığını esprili bir dille söylerek çevresindekileri güldürdü.