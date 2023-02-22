Gelinim Mutfakta neden yok, ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu! Kanal D yayın akışı
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfak'ta, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bir süreliğine ara vermişti. İzleyciler programın başlayacağı tarihi merak ediyor. 6 Şubat itibarıyla bütün dizi ve programlara ara verildi. Peki, Gelnim Mutfakta bugün var mı, yok mu? İşte, 22 Şubat Kanal D yayın akışı...
"Gelinim Mutfakta bugün başlayacak mı?" sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle dizi ve pogramlara bir süre ara verildi. Gelinim Mutfakta yarışması için gün sayan izleyiciler, Gelinim Mutfakta bugün yayınlanır mı? sorusunu sorgulama başladı. İşte,haberin detayları...
22 ŞUBAT 2023 GELİNİM MUTFAKTA YAYINLANACAK MI?
Gündüz kuşağının en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olarak karşımıza çıkan Gelinim Mutfakta'nın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kanal D'nin yayın akışında değişiklikler oldu.
Gelinim Mutfakta'nın başlayış tarihine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Fakat yarın yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00. Tekrar. Asi.
09:00. Canlı Yeni Bölüm. Neler Oluyor Hayatta?
11:30. Tekrar. Hayat Şarkısı
13:30. Tekrar. Yargı
16:15. Yeni Bölüm. Aşk ve Umut.
17:30. Yeni Bölüm. Hicran.
18:40. Canlı Yeni Bölüm. Kanal D Ana Haber.
Tekrar. Camdaki Kız.
GELİNİM MUTFAKTA'DA ARA FİNAL KAZANANI NE ÖDÜL ALACAK?
Gelinim Mutfakta'da ara final kazananı 30 altın bileziğin sahibi olacak. Bununla beraber 20 çeyrek altın için mücadele verilecek.
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- Gelinim Mutfakta neden yok, ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu! Kanal D yayın akışı
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