Teşkilat bugün var mı, yok mu? TRT1 Teşkilat yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 19. Şubat yayın akışı | 65. Bölüm yayın tarihi...

Teşkilat bugün var mı, yok mu sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye asrın felaketini yaşarken o bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları ve son durumlar anbean ekranlara taşındı. Bu sebeple günlük yayınlanan diziler ve normal akışa ara verildi. Peki Teşkilat bugün var mı, yok mu? TRT1 Teşkilat yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

19 Şubat 2023 Pazar tarihli TRT 1 yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Teşkilat dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.