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Teşkilat bugün var mı, yok mu? TRT1 Teşkilat yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 19. Şubat yayın akışı | 65. Bölüm yayın tarihi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023
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Teşkilat bugün var mı, yok mu? TRT1 Teşkilat yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 19. Şubat yayın akışı | 65. Bölüm yayın tarihi...

10 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin ardından dizi ve film yayınlarına ara verildi. Vatandaşlar güncel dizilerin eski akışına ne zaman geçeceğini merak ediyorlar. En çok merak edilen dizilerden biri olan Teşkilat ile ilgili arama motorlarında, "Teşkilat bugün var mı, yok mu?" sorusu araştırılıyor. İşte Pazar akşamlarının sevilen dizisine dair detaylar...

Teşkilat bugün var mı, yok mu sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye asrın felaketini yaşarken o bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları ve son durumlar anbean ekranlara taşındı. Bu sebeple günlük yayınlanan diziler ve normal akışa ara verildi. Peki Teşkilat bugün var mı, yok mu? TRT1 Teşkilat yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

19 Şubat 2023 Pazar tarihli TRT 1 yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Teşkilat dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Teşkilat dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım şirketi ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak çekimlerin başladığı biliniyor. Buna göre, dizinin 65. Yeni bölümünün 26 Şubat 2023 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

TEŞKİLAT 64. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick'i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor.

Efkar'ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

Hartley'e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca'yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır.

Efkar'ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!

19 ŞUBAT 2023 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.25 Yürek Çıkmazı

15.40 Muallim

19.00 Ana Haber

20.00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

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